LIVE Olimpia Milano-Venezia 81-79, Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange conquista gara-1 della serie di semifinale (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 la nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Olimpia Milano-Venezia su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.54 L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina si impone 81-79 in gara-1 della serie di semifinale su una combattiva Reyer Venezia. Mvp di serata Shavon Shields con 25 punti e la giocata decisiva per la vittoria dell’Armani Exchange a 6? dal termine sul 79-79. Il migliore dell’Umana è Stefano Tonut che chiude a quota 18. FINISCE COSI’! Tonut si prende la tripla della ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.56 la nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.54 L’di coach Ettore Messina si impone 81-79 in-1disu una combattiva Reyer. Mvp di serata Shavon Shields con 25 punti e la giocata decisiva per la vittoria dela 6? dal termine sul 79-79. Il migliore dell’Umana è Stefano Tonut che chiude a quota 18. FINISCE COSI’! Tonut si prende la tripla...

