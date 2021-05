LIVE Olimpia Milano-Venezia 72-68, Serie A basket in DIRETTA: +4 Armani a cinque minuti dal termine (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Faòòo di Watt sulla penetrazione di Shields, liberi per l’ex Saski Baskonia. 74-72 Penetrazione di centrale di Tonut e appoggio al tabellone in rovesciata che vale il nuovo -2. 74-70 Arresto e tiro di Delaney. 72-70 2/2 Watt, 4’53” da giocare. Hines manda Watt in lunetta commettendo il suo quarto personale. 72-68 2/2 Watt. Fallo di Hines sulla penetrazione di Watt con il 50 della Reyer che manca di pochissimo il gioco da tre e andrà in lunetta con due liberi. 72-66 TRIPLA di Shields, l’Olimpia torna sul +6 con un parziale di 5-0, stavolta è De Raffaele a chiamare time out, 5’37” da giocare prima della sirena finale. 69-66 Jumper di Leday. 67-66 Nuovo recupero della Reyer, transizione e canestro convalidato a Tonut per un’interferenza di Hines. Tripla centrale del potenziale pareggio di Tonut ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFaòòo di Watt sulla penetrazione di Shields, liberi per l’ex Saski Baskonia. 74-72 Penetrazione di centrale di Tonut e appoggio al tabellone in rovesciata che vale il nuovo -2. 74-70 Arresto e tiro di Delaney. 72-70 2/2 Watt, 4’53” da giocare. Hines manda Watt in lunetta commettendo il suo quarto personale. 72-68 2/2 Watt. Fallo di Hines sulla penetrazione di Watt con il 50 della Reyer che manca di pochissimo il gioco da tre e andrà in lunetta con due liberi. 72-66 TRIPLA di Shields, l’torna sul +6 con un parziale di 5-0, stavolta è De Raffaele a chiamare time out, 5’37” da giocare prima della sirena finale. 69-66 Jumper di Leday. 67-66 Nuovo recupero della Reyer, transizione e canestro convalidato a Tonut per un’interferenza di Hines. Tripla centrale del potenziale pareggio di Tonut ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 42-38 Serie A basket in DIRETTA: +4 Armani Exchange al termine del primo tempo -… - TuttoSuMilano : RT @zazoomblog: LIVE Olimpia Milano-Venezia 20-13 Serie A basket in DIRETTA: +7 Armani Exchange dopo i primi 10 minuti - #Olimpia #Milano-… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 20-13 Serie A basket in DIRETTA: +7 Armani Exchange dopo i primi 10 minuti - #Olimpia… - infoitsport : LIVE LBA - Semifinali 1: Olimpia Milano vs Reyer Venezia, diretta testuale - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Venezia, Serie A basket in DIRETTA: gara-1 semifinale in tempo reale -