LIVE Olimpia Milano-Venezia 54-45, Serie A basket in DIRETTA: la squadra di Messina prova l’allungo nel terzo quarto (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-55 Piazzato di Datome. 60-55 TRIPLA DI STONE! -5 Venezia. 60-52 2/2 Daye. Fallo di Rodriguez che manda Daye in lunetta, Milano esaurisce il bonus. Magata di Rodriguez che serve Biligha che da centro area sbaglia una comoda schiacciata a due mani, possesso Reyer con 1’23” da giocare nel terzo quarto. 60-50 Piazzato di Clark. 60-48 DATOME DA TRE! L’ARMANI TORNA SUBITO SUL +12. 57-48 TRIPLA DI STONE, torna a muoversi lo score di Venezia. 0/2 Delaney, 3’37” da giocare nel terzo quarto, 3-3 i falli. Fallo di Clark che manda in lunetta Delaney. 57-45 TRIPLA di Shields, Milano prova l’allungo, 18 punti per l’americano con cittadinanza danese. 54-45 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-55 Piazzato di Datome. 60-55 TRIPLA DI STONE! -5. 60-52 2/2 Daye. Fallo di Rodriguez che manda Daye in lunetta,esaurisce il bonus. Magata di Rodriguez che serve Biligha che da centro area sbaglia una comoda schiacciata a due mani, possesso Reyer con 1’23” da giocare nel. 60-50 Piazzato di Clark. 60-48 DATOME DA TRE! L’ARMANI TORNA SUBITO SUL +12. 57-48 TRIPLA DI STONE, torna a muoversi lo score di. 0/2 Delaney, 3’37” da giocare nel, 3-3 i falli. Fallo di Clark che manda in lunetta Delaney. 57-45 TRIPLA di Shields,, 18 punti per l’americano con cittadinanza danese. 54-45 ...

