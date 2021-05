LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Panziera in finale nei 200 dorso con il miglior tempo. Attesa per Benedetta Pilato (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43: Il moldavo Sancov si aggiudica la prima batteria dei 100 farfalla uomini con il tempo di 53?26 10.41: Queste le semifinaliste dei 50 farfalla donne: Henique, Kromowidjojo, Ottesen, Surkova, Junevik, De Waard, Hansson, Di Liddo, Kuliashova, Wattel, Shkurdai, Ntountounaki, Di Pietro, Chimrova, Wasick 10.39: La francese Henique vince in 25?30 l’ultima batteria, brava Di Liddo, seconda in 26?28, e Wattel in 26?35. Di Pietro sesta in 26?57, in semifinale, ottava Bianchi in 26?79 10.38: L’olandese Kromowidjojo vince la penultima batteria in 25?88 davanti alla russa Surkova in 25?96, terza la svedese Junevik in 25?99. Ora Di Pietro, Bianchi e Di Liddo a caccia della semifinale 10.36: La danese Ottesen si aggiudica la quarta batteria in 26?35, settimo posto per ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43: Il moldavo Sancov si aggiudica la prima batteria dei 100 farfalla uomini con ildi 53?26 10.41: Queste le semifinaliste dei 50 farfalla donne: Henique, Kromowidjojo, Ottesen, Surkova, Junevik, De Waard, Hansson, Di Liddo, Kuliashova, Wattel, Shkurdai, Ntountounaki, Di Pietro, Chimrova, Wasick 10.39: La francese Henique vince in 25?30 l’ultima batteria, brava Di Liddo, seconda in 26?28, e Wattel in 26?35. Di Pietro sesta in 26?57, in semi, ottava Bianchi in 26?79 10.38: L’olandese Kromowidjojo vince la penultima batteria in 25?88 davanti alla russa Surkova in 25?96, terza la svedese Junevik in 25?99. Ora Di Pietro, Bianchi e Di Liddo a caccia della semi10.36: La danese Ottesen si aggiudica la quarta batteria in 26?35, settimo posto per ...

