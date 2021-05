LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Benedetta Pilato record italiano! Ottima Panziera, dalle 18.00 Detti e Paltrinieri (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL record ITALIANO DI Benedetta Pilato 11.21: Si chiude qui la sesta e penultima sessione di batterie degli Europei di Budapest. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 per la penultima sessione di finali e semifinali con tantissima Italia in vasca. Grazie per averci seguito e buona giornata 11.20: L’Italia prende tuti gli slot possobili per le semifinali in questa penultima sessione di batterie. Molto bene la squadra azzurra 11.17: In finale nella 4×100 stile libero mista Italia, Polonia, Olanda, Gran Bretagna, Ungheria, Serbia, Danimarca, Svezia 11.16: L’Italia vince la seconda batteria e si qualifica per la finale con il tempo di 3’26?37, miglior tempo assoluto, secondo posto per Olanda in 3’27?34, terza la Gbr in 3’27?37. ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELITALIANO DI11.21: Si chiude qui la sesta e penultima sessione di batterie deglidi Budapest. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 per la penultima sessione di finali e semifinali con tantissima Italia in vasca. Grazie per averci seguito e buona giornata 11.20: L’Italia prende tuti gli slot possobili per le semifinali in questa penultima sessione di batterie. Molto bene la squadra azzurra 11.17: In finale nella 4×100 stile libero mista Italia, Polonia, Olanda, Gran Bretagna, Ungheria, Serbia, Danimarca, Svezia 11.16: L’Italia vince la seconda batteria e si qualifica per la finale con il tempo di 3’26?37, miglior tempo assoluto, secondo posto per Olanda in 3’27?34, terza la Gbr in 3’27?37. ...

Advertising

RSIsport : ???????? Oggi alla RSI: ???? 18h00 Europei di nuoto, 6a giornata - sportface2016 : #Nuoto, Europei #Budapest 2021: segui il LIVE delle batterie della mattinata - infoitsport : LIVE - Nuoto, Europei Budapest 2021: batterie e finali sabato 22 maggio (DIRETTA) - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: mattinata c… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Paltrinieri e Detti per il podio attesa per Benedetta Pilato e Martinenghi -… -