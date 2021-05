LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Lione in DIRETTA: orario e tv, l’azzurro sfida il campione greco (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ATP Lione 2021, Lorenzo Musetti in top 30 nella Race. E diventa il numero 5 d’Italia nel ranking ATP – Musetti-Tsitsipas, Semifinale ATP Lione: orario d’inizio, tv, programma, streaming – ATP Lione 2021: Lorenzo Musetti regola anche Bedene e vola in semifinale Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 250 di Lione 2021. Secondo confronto di sempre tra i due giocatori: il vincente del match approda in finale contro uno tra il russo Karen Khachanov e il ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAATP2021, Lorenzoin top 30 nella Race. E diventa il numero 5 d’Italia nel ranking ATP –, Semifinale ATPd’inizio, tv, programma, streaming – ATP2021: Lorenzoregola anche Bedene e vola in semifinale Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Stefanosvalida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 250 di2021. Secondo confronto di sempre tra i due giocatori: il vincente del match approda in finale contro uno tra il russo Karen Khachanov e il ...

