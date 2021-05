LIVE Musetti-Tsitsipas 6-4 3-6 0-6, ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro prima incanta poi crolla. Monologo del greco che vola in finale (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 15.58 Diamo un’occhiata alle statistiche del primo penultimo atto di Lione: appena un doppio fallo per Musetti e nessun ace contro i 6 ace e 4 doppi falli di Tsitsipas. 57% di punti vinti ottenuti con la prima e appena il 50% con la seconda contro il 90% con la prima del greco e il 48% di punti vinti con la seconda. 5 break subiti da Musetti a cui non sono bastate le tre palle break salvate: due break subiti invece dal greco che ha salvato tre chance. Schiacciante il conteggio finale: il #5 al mondo ha conquistato ben 81 punti contro i 56 dell’italiano. 15.55 Stefanos Tsitsipas rimonta ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 15.58 Diamo un’occhiata alle statistiche del primo penultimo atto di: appena un doppio fallo pere nessun ace contro i 6 ace e 4 doppi falli di. 57% di punti vinti ottenuti con lae appena il 50% con la seconda contro il 90% con ladele il 48% di punti vinti con la seconda. 5 break subiti daa cui non sono bastate le tre palle break salvate: due break subiti invece dalche ha salvato tre chance. Schiacciante il conteggio: il #5 al mondo ha conquistato ben 81 punti contro i 56 dell’italiano. 15.55 Stefanosrimonta ...

