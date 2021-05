LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Michele Martina si prende il bronzo, ora sul tatami Sara Cardin! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 L’altra sfida per il bronzo dei -55 kg vedrà protagoniste la bielorussa Irina Sharykhina e l’azera Ilaha Gasimova. 11.19 Niente da fare per Sara Cardin, che cede per 1-0 alla montenegrina Jelena Maksimovic e non riesce ad agguantare il bronzo. 11.15 Avanti Jelena Maksimovic. 1-0 dopo appena 30”. 11.13 COMINCIA IL MATCH! 11.11 Tocca anche a Sara Cardin! L’azzurra sfiderà la montenegrina Jelena Maksimovic per la medaglia di bronzo! 11.08 Vince Merve Coban che supera Ingrida Suchankova per 1-0 e si prende il bronzo. 10.59 L’altra finale per il bronzo dei -61 kg vedrà sul tatami la turca Merve Coban e la slovacca Ingrida Suchankova. 10.56 La ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21 L’altra sfida per ildei -55 kg vedrà protagoniste la bielorussa Irina Sharykhina e l’azera Ilaha Gasimova. 11.19 Niente da fare perCardin, che cede per 1-0 alla montenegrina Jelena Maksimovic e non riesce ad agguantare il. 11.15 Avanti Jelena Maksimovic. 1-0 dopo appena 30”. 11.13 COMINCIA IL MATCH! 11.11 Tocca anche aL’azzurra sfiderà la montenegrina Jelena Maksimovic per la medaglia di! 11.08 Vince Merve Coban che supera Ingrida Suchankova per 1-0 e siil. 10.59 L’altra finale per ildei -61 kg vedrà sulla turca Merve Coban e la slovacca Ingrida Suchankova. 10.56 La ...

