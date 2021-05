LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Michele Martina conquista la medaglia di bronzo! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 L’altra finale per il bronzo dei -84 kg vede sul tatami il croato Ivan Kvesic e lo slovacco Adi Gyurik. 10.38 Michele Martina SI PRENDE IL bronzo! Grande prova del classe 1996 di Tivoli, che vince 1-0 e regala all’Italia la prima medaglia di questi Europei! 10.35 Michele Martina si porta in vantaggio a 24” dalla fine! 1-0 per l’azzurro! 10.33 COMINCIA IL MATCH! 10.32 Ora tocca al kumite -84 kg. Sul tatami Michele Martina! L’azzurro affronterà il bosniaco Meris Muhovic per il bronzo. 10.30 Il bronzo va a Katrine Pedersen: il match finisce 1-1, ma la danese vince per senshu. 10.27 A 1? dal termine la situazione è di grande equilibrio: 1-1. 10.24 La prossima ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 L’altra finale per il bronzo dei -84 kg vede sul tatami il croato Ivan Kvesic e lo slovacco Adi Gyurik. 10.38SI PRENDE ILGrande prova del classe 1996 di Tivoli, che vince 1-0 e regala all’Italia la primadi questi! 10.35si porta in vantaggio a 24” dalla fine! 1-0 per l’azzurro! 10.33 COMINCIA IL MATCH! 10.32 Ora tocca al kumite -84 kg. Sul tatami! L’azzurro affronterà il bosniaco Meris Muhovic per il bronzo. 10.30 Il bronzo va a Katrine Pedersen: il match finisce 1-1, ma la danese vince per senshu. 10.27 A 1? dal termine la situazione è di grande equilibrio: 1-1. 10.24 La prossima ...

