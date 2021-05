LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: undici all’attacco, tira l’Astana (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 13.14 Fuggitivi che stanno approcciando il GPM di Castello di Caneva, di quarta categoria. 2,1 chilometri al 3,9% di pendenza media. 13.10 Il margine dei fuggitivi resta stabile: 7? sempre sul gruppo. 13.06 Ricordiamo la composizione del gruppo al comando, sono in undici: Andrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain Vitcorious), Remy Rochas (Cofidis), Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), George Bennett ed Edoardo Affini (Jumbo Visma), Nelson OLIVEira (Team Movistar), Bauke Mollema e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Alessandro Covi (UAE Team Emirates). 13.03 140 chilometri all’arrivo. 13.01 Sempre Fabio Felline a dettare l’andatura nel gruppo principale. 12.59 Tra ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA13.14 Fuggitivi che stanno approcciando il GPM di Castello di Caneva, di quarta categoria. 2,1 chilometri al 3,9% di pendenza media. 13.10 Il margine dei fuggitivi resta stabile: 7? sempre sul gruppo. 13.06 Ricordiamo la composizione del gruppo al comando, sono in: Andrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain Vitcorious), Remy Rochas (Cofidis), Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), George Bennett ed Edoardo Affini (Jumbo Visma), Nelson Oira (Team Movistar), Bauke Mollema e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Alessandro Covi (UAE Team Emirates). 13.03 140 chilometri all’arrivo. 13.01 Sempre Fabio Felline a dettare l’andatura nel gruppo principale. 12.59 Tra ...

