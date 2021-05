LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: gli undici attaccanti sono ai piedi della Forcella di Monte Rest. Gruppo a 8’30” (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 14.41 Damiano Caruso si è portato sulla ruota di Alexander Vlasov. 14.38 La Forcella di Monte Rest misura 10,5 chilometri e ha una pendenza media del 5,9%. 14.35 Problema meccanico per Bauke Mollema, il quale cambia bici. 14.34 Ci stiamo avvicinando alla prima salita di giornata: la Forcella di Monte Rest. 14.31 Siamo entrati negli ultimi 80 chilometri. 14.29 Il vantaggio dei fuggitivi sta pian piano aumentando dato che nessuno vuolo dare una mano all’Astana. 14.26 Ricordiamo la composizione del Gruppo al comando, sono in undici: Andrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA14.41 Damiano Caruso si è portato sulla ruota di Alexander Vlasov. 14.38 Ladimisura 10,5 chilometri e ha una pendenza media del 5,9%. 14.35 Problema meccanico per Bauke Mollema, il quale cambia bici. 14.34 Ci stiamo avvicinando alla prima salita di giornata: ladi. 14.31 Siamo entrati negli ultimi 80 chilometri. 14.29 Il vantaggio dei fuggitivi sta pian piano aumentando dato che nessuno vuolo dare una mano all’Astana. 14.26 Ricordiamo la composizione delal comando,in: Andrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan ...

