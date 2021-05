LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: e venne il giorno dello Zoncolan! Pendenze infernali (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA tappa DI oggi CITTADELLA-MONTE ZONCOLAN: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA TUTTE LE Pendenze dello ZONCOLAN: ULTIMI 3 KM infernali ORARI, PROGRAMMA E TV DELLA tappa DI oggi (SABATO 22 MAGGIO) LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “DOMANI VINCE BERNAL, NIBALI VIENE FUORI ALLA LUNGA” CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 LA CRONACA DELLA tappa DI oggi GIACOMO NIZZOLO: “NON POTREI ESSERE PIU’ FELICE, MA IL MIO VALORE NON CAMBIA DOPO oggi” VIDEO LA VOLATA VINCENTE DI GIACOMO NIZZOLO LE PAGELLE DELLA tappa DI oggi L’ORDINE D’ARRIVO DELLA tappa DI ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADICITTADELLA-MONTE ZONCOLAN: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA TUTTE LEZONCOLAN: ULTIMI 3 KMORARI, PROGRAMMA E TV DELLADI(SABATO 22 MAGGIO) LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “DOMANI VINCE BERNAL, NIBALI VIENE FUORI ALLA LUNGA” CLASSIFICALA CRONACA DELLADIGIACOMO NIZZOLO: “NON POTREI ESSERE PIU’ FELICE, MA IL MIO VALORE NON CAMBIA DOPO” VIDEO LA VOLATA VINCENTE DI GIACOMO NIZZOLO LE PAGELLE DELLADIL’ORDINE D’ARRIVO DELLADI ...

Advertising

SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - Torocuchu90 : RT @Eurosport_IT: ?? Due parole: MONTE ZONCOLAN! Tappa assolutamente da non perdere ???? ?? H 11:30 - Cittadella - Zoncolan (205 km) ?? Tut… - Ettore572 : RT @Eurosport_IT: ?? Due parole: MONTE ZONCOLAN! Tappa assolutamente da non perdere ???? ?? H 11:30 - Cittadella - Zoncolan (205 km) ?? Tut… -