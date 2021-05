LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: 7’20” di margine, sul gruppo, per gli undici al comando (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 13.53 Sale a 7’50” il vantaggio dei fuggitivi. 13.50 Ricordiamo la composizione del gruppo al comando, sono in undici: Andrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain Vitcorious), Remy Rochas (Cofidis), Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), George Bennett ed Edoardo Affini (Jumbo Visma), Nelson OLIVEira (Team Movistar), Bauke Mollema e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Alessandro Covi (UAE Team Emirates). 13.47 I corridori sono entrati negli ultimi 110 chilometri. 13.44 Sempre 7’20” il vantaggio dei fuggitivi. 13.41 Egan Bernal si era sfilato, ma sta ora tornando a ruota dei compagni con l’aiuto di Castroviejo. 13.38 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA13.53 Sale a 7’50” il vantaggio dei fuggitivi. 13.50 Ricordiamo la composizione delal, sono in: Andrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain Vitcorious), Remy Rochas (Cofidis), Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), George Bennett ed Edoardo Affini (Jumbo Visma), Nelson Oira (Team Movistar), Bauke Mollema e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Alessandro Covi (UAE Team Emirates). 13.47 I corridori sono entrati negli ultimi 110 chilometri. 13.44 Sempre” il vantaggio dei fuggitivi. 13.41 Egan Bernal si era sfilato, ma sta ora tornando a ruota dei compagni con l’aiuto di Castroviejo. 13.38 ...

