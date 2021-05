LIVE – Forlì-Eurobasket Roma 78-71, gara-1 Playoff Serie A2 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 22 maggio 2021) Unieuro Forlì e Atlante Eurobasket Roma si sfidano in gara-1 dei quarti di finale del tabellone argento dei Playoff di Serie A2 2020/2021. Forlì dopo una stagione nelle zone alte della classifica, con giusto qualche passo falso, inizia la propria avventura Playoff in casa contro i capitolini. Sabato 22 maggio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Forlì-Eurobasket Roma 78-71 38? – Nuovamente Roderick perfetto dalla lunetta, 2 punti in cassaforte. 78-71. 37? – Sia Roderick che Bucarelli diligenti dai liberi, Forlì sul +5. 76-71. 36? – Roma ritorna prepotentemente in ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Unieuroe Atlantesi sfidano in-1 dei quarti di finale del tabellone argento deidiA2dopo una stagione nelle zone alte della classifica, con giusto qualche passo falso, inizia la propria avventurain casa contro i capitolini. Sabato 22 maggio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA78-71 38? – Nuovamente Roderick perfetto dalla lunetta, 2 punti in cassaforte. 78-71. 37? – Sia Roderick che Bucarelli diligenti dai liberi,sul +5. 76-71. 36? –ritorna prepotentemente in ...

zazoomblog : LIVE – Forlì-Eurobasket Roma 39-41 gara-1 Playoff Serie A2 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Forlì-Eurobasket #39-… - MICIO7BEAR : RT @GruppoCDP: ?? Continuano i #webinar #CDPlive per la #PA e le #imprese. Prossima settimana doppio appuntamento con: ??#SpazioPA #EmiliaR… - ELTIassociation : RT @GruppoCDP: ?? Continuano i #webinar #CDPlive per la #PA e le #imprese. Prossima settimana doppio appuntamento con: ??#SpazioPA #EmiliaR… - ADelliNoci : RT @GruppoCDP: ?? Continuano i #webinar #CDPlive per la #PA e le #imprese. Prossima settimana doppio appuntamento con: ??#SpazioPA #EmiliaR… - gicvd : RT @GruppoCDP: ?? Continuano i #webinar #CDPlive per la #PA e le #imprese. Prossima settimana doppio appuntamento con: ??#SpazioPA #EmiliaR… -