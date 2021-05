LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: scattano le FP3. Ferrari, serve una conferma a Montecarlo! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 È incredibile notare come vi sia una marea di piloti capaci di vincere con due team diversi, ma al tempo stesso nessuno sia riuscito a imporsi con tre squadre differenti. Infatti, gli uomini in grado di primeggiare con due vetture sono ben undici! Si tratta di Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo 1950, Maserati 1957); Maurice Trintignant (Ferrari 1955, Cooper 1958); Stirling Moss (Maserati 1956, Lotus 1960 e 1961); Graham Hill (Brm 1963, 1964, 1965 e Lotus 1968, 1969); Jackie Stewart (Brm 1966, Tyrrell 1971 e 1973); Jody Scheckter (Wolf 1977, Ferrari 1979); Ayrton Senna (Lotus 1987, McLaren 1989, 1990, 1991, 1992, 1993); Michael Schumacher (Benetton 1994, 1995 e Ferrari 1997, 1999, 2001); Fernando Alonso (Renault 2006, McLaren 2007); Lewis Hamilton (McLaren ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 È incredibile notare come vi sia una marea di piloti capaci di vincere con due team diversi, ma al tempo stesso nessuno sia riuscito a imporsi con tre squadre differenti. Infatti, gli uomini in grado di primeggiare con due vetture sono ben undici! Si tratta di Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo 1950, Maserati 1957); Maurice Trintignant (1955, Cooper 1958); Stirling Moss (Maserati 1956, Lotus 1960 e 1961); Graham Hill (Brm 1963, 1964, 1965 e Lotus 1968, 1969); Jackie Stewart (Brm 1966, Tyrrell 1971 e 1973); Jody Scheckter (Wolf 1977,1979); Ayrton Senna (Lotus 1987, McLaren 1989, 1990, 1991, 1992, 1993); Michael Schumacher (Benetton 1994, 1995 e1997, 1999, 2001); Fernando Alonso (Renault 2006, McLaren 2007); Lewis Hamilton (McLaren ...

