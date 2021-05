LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: quali danni per la Ferrari di Leclerc? Binotto: “L’abbiamo smontata, preoccupa il cambio” (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI Monaco: Leclerc IN POLE POSITION LA CRONACA DELLE qualiFICHE DEL GP DI Monaco COME STA LA Ferrari DI Leclerc DOPO L’INCIDENTE? SI TEME PER IL cambio CHARLES Leclerc: “LA POLE POSITION E’ UNA SORPRESA PER TUTTI” MATTIA Binotto: “GRANDE RISULTATO DI SQUADRA, APPRENSIONE PER LA VETTURA DI Leclerc” CARLOS SAINZ: “POTEVAMO FARE PRIMO E SECONDO” VIDEO CHARLES Leclerc FA LA POLE E POI SBATTE CONTRO LE BARRIERE! LEWIS HAMILTON: “NON SONO SORPRESO DALLA Ferrari” LE DICHIARAZIONI DI VALTTERI BOTTAS LE DICHIARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN 16.15: E’ tutto per questa DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DIIN POLE POSITION LA CRONACA DELLEFICHE DEL GP DICOME STA LADIDOPO L’INCIDENTE? SI TEME PER ILCHARLES: “LA POLE POSITION E’ UNA SORPRESA PER TUTTI” MATTIA: “GRANDE RISULTATO DI SQUADRA, APPRENSIONE PER LA VETTURA DI” CARLOS SAINZ: “POTEVAMO FARE PRIMO E SECONDO” VIDEO CHARLESFA LA POLE E POI SBATTE CONTRO LE BARRIERE! LEWIS HAMILTON: “NON SONO SORPRESO DALLA” LE DICHIARAZIONI DI VALTTERI BOTTAS LE DICHIARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN 16.15: E’ tutto per questa...

