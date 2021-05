LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: Leclerc firma la pole, poi si schianta. “Peccato finire a muro”. Ferrari da urlo (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI Monaco: Leclerc IN pole POSITION LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DI Monaco CHARLES Leclerc: “LA pole POSITION E’ UNA SORPRESA PER TUTTI” MATTIA BINOTTO: “GRANDE RISULTATO DI SQUADRA, APPRENSIONE PER LA VETTURA DI Leclerc” CARLOS SAINZ: “POTEVAMO FARE PRIMO E SECONDO” 16.15: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento a domani per la gara alle ore 15.00. 16.13: A questo punto sarà da capire se la Ferrari avrà riportato danni o meno. Nel caso in cui Leclerc potrà partire dalla pole, avrà una grande chance per far sua la gara e vincere ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DIINPOSITION LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DICHARLES: “LAPOSITION E’ UNA SORPRESA PER TUTTI” MATTIA BINOTTO: “GRANDE RISULTATO DI SQUADRA, APPRENSIONE PER LA VETTURA DI” CARLOS SAINZ: “POTEVAMO FARE PRIMO E SECONDO” 16.15: E’ tutto per questa, un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento a domani per la gara alle ore 15.00. 16.13: A questo punto sarà da capire se laavrà riportato danni o meno. Nel caso in cuipotrà partire dalla, avrà una grande chance per far sua la gara e vincere ...

SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - SkySportF1 : ? Incidente per Latifi (-15' ?? #FP3) ? Bandiera rossa e sessione sospesa LIVE ? - SkySportF1 : ?? LIVE le #FP3 a Monte Carlo! Alle 15 le qualifiche in diretta su Sky Sport F1, canale 207 #MonacoGP ???? #SkyMotori… - infoitsport : LIVE F1 GP Monaco, Qualifiche in diretta: Leclerc domina Q2, ottimo Sainz - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q3 #Quali #MonacoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -