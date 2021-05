LIVE Atletica, Meeting Rieti in DIRETTA: Marcel Jacobs e Filippo Tortu si sfidano nei 100 metri! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting di Rieti 2021. Edizione prestigiosa di questo appuntamento che ospita la sfida attesissima nei 100 metri fra Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Marcell Jacobs ha fatto segnare il record italiano su questa distanza nel Meeting di Savona del 13 maggio: 9.95, soffiando il primato nazionale proprio allo stesso Tortu. Il campione d’Europa indoor sui 60 metri ha dichiarato di voler puntare ad una medaglia ai Giochi Olimpici e di avere l’obiettivo di limare ancora il tempo fino ai 9.87. Per Filippo ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi2021. Edizione prestigiosa di questo appuntamento che ospita la sfida attesissima nei 100 metri fraha fatto segnare il record italiano su questa distanza neldi Savona del 13 maggio: 9.95, soffiando il primato nazionale proprio allo stesso. Il campione d’Europa indoor sui 60 metri ha dichiarato di voler puntare ad una medaglia ai Giochi Olimpici e di avere l’obiettivo di limare ancora il tempo fino ai 9.87. Per...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost punta gli 1.96 - #Atletica #Castiglione #della… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost punta gli 1.96 - #Atletica #Castiglione #della… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: si comincia con il salto in alto femminile - #Atletica… - sportli26181512 : World Athletics Continental Tour Gold, il meeting di Ostrava LIVE su Sky Sport: Nuovo appuntamento con il circuito… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Ta Lou la stella in gara anche Bruni Trost e Weir - #Atletica… -