Lirola | il padre | “Non vuole tornare alla Fiorentina Pensa solo al Marsiglia”

(Di sabato 22 maggio 2021) Polvorrebbe proseguire la sua esperienza in Francia dopo una seconda metà di stagione molto interessante con l’Olympique de Marseille. Come riferisce suo, Miquel, suo figlio è concentratosul. “Pola una cosa, mi auguro che i club siano d’accordo sul trasferimento e che possa continuare la sua avventura all’OM. Ha altre opzioni masentire parlare del, ??non”, le dichiarazioni rilasciate al quotidiano francese la Provence. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

