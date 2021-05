L’Iri non si fa più (Di sabato 22 maggio 2021) Chi conosce l’andirivieni del Palazzo è pronto a scommettere che il tempo della Nuova Iri sia già finito. Forse l’avverbio è sbagliato perché per molti quel tempo è durato anche troppo, mentre nel mondo politico lo statalismo non è mai stato abbandonato: l’ingresso nella cantina di Auerbach dove Mefistofele promette a ciascuno il suo vino o, ricorrendo a metafore più prosaiche, l’invito alla grande tavola imbandita, resta sempre un sogno ad occhi aperti per chiunque vada al governo, ma Mario Draghi ha altro per la testa. I consiglieri più ascoltati (a cominciare da Francesco Giavazzi stabilmente installato al piano nobile di Palazzo Chigi, con la finestra spalancata sulla colonna di Marco Aurelio, il più saggio degli imperatori romani) vogliono chiudere la lunga parentesi interventista aperta con i salvataggi bancari decisi a furor di popolo, anzi a furor populista. E Draghi, che negli ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 maggio 2021) Chi conosce l’andirivieni del Palazzo è pronto a scommettere che il tempo della Nuova Iri sia già finito. Forse l’avverbio è sbagliato perché per molti quel tempo è durato anche troppo, mentre nel mondo politico lo statalismo non è mai stato abbandonato: l’ingresso nella cantina di Auerbach dove Mefistofele promette a ciascuno il suo vino o, ricorrendo a metafore più prosaiche, l’invito alla grande tavola imbandita, resta sempre un sogno ad occhi aperti per chiunque vada al governo, ma Mario Draghi ha altro per la testa. I consiglieri più ascoltati (a cominciare da Francesco Giavazzi stabilmente installato al piano nobile di Palazzo Chigi, con la finestra spalancata sulla colonna di Marco Aurelio, il più saggio degli imperatori romani) vogliono chiudere la lunga parentesi interventista aperta con i salvataggi bancari decisi a furor di popolo, anzi a furor populista. E Draghi, che negli ...

