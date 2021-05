Lions | il punto dopo il Draft

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 22 maggio 2021) I, a pochi mesi di distanza dal2021, hanno chiuso una trade con i Rams, che ha portato Jared Goff a Detroit. La franchigia del Michigan,undici stagioni, ha voluto separarsi da Matthew Stafford e affidarsi all’ex quarterback di Los Angeles. Nel corso del, ci si sarebbero aspettati dunque più colpi offensivi da parte di Detroit, soprattutto per quanto riguarda la linea d’attacco. Ial: chi sono i nuovi rinforzi offensivi? Ihanno speso tre delle loro sette chiamate per assicurarsi nuovi rinforzi in attacco. Il primo di questi è l’offensive tackle Penei Sewell, ex stella dell’attacco degli Oregon Ducks. Nonostante non si sceso in campo nel 2020, Sewell si è presentato alcome il miglior prospetto nel ...