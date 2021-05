Linee guida sulla campagna vaccinale: "Da hub a 'vaccinazioni delocalizzate', anche a domicilio" (Di sabato 22 maggio 2021) Il documento 'Linee guida sulla prosecuzione della campagna di vaccinazione nazionale', firmato dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo Leggi su rainews (Di sabato 22 maggio 2021) Il documento 'prosecuzione delladi vaccinazione nazionale', firmato dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo

Advertising

ItalyMFA : Colloquio ?? tra il Min. @luigidimaio e il Vice Pres. Commissione ???? @TimmermansEU. Al centro del colloquio la pross… - GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - FBiasin : L’incontro tra #Conte e dirigenti dell’#Inter con Steven #Zhang è in programma domani pomeriggio (salvo slittamenti… - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, Figliuolo alle Regioni: «Coinvolgere di più medici di famiglia e farmacie». Le nuove 'Linee guida' https://t.c… - GruppoFICamera : RT @msgelmini: Numero invitati determinato da spazi a disposizione e via covid manager, che significa meno costi per chi lavora: sono le li… -