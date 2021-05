Liga spagnola, i risultati dell’ultima giornata: l’Atletico Madrid è campione, piange il Real. Classifica e verdetti (Di sabato 22 maggio 2021) Emozioni incredibili per la corsa al titolo nell’ultima giornata della Liga spagnola, è successo veramente di tutto nel derby di Madrid per il titolo tra Atletico e Real. Il primo posto è della squadra di Simeone, si tratta dell’undicesimo nella storia dei Colchoneros. Il Valladolid sfiora l’impresa e passa in vantaggio con Plano, nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto con Correa e Suarez. Successo in rimonta del Real Madrid contro il VillarReal ma non basta. Il Barcellona vince contro l’Eibar. Betis e Sociedad in Europa League, il VillarReal in Conferenza League, retrocesse Huesca, Valladolid e Eibar. Liga spagnola, i risultati dell’ultima ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 22 maggio 2021) Emozioni incredibili per la corsa al titolo nell’ultimadella, è successo veramente di tutto nel derby diper il titolo tra Atletico e. Il primo posto è della squadra di Simeone, si tratta dell’undicesimo nella storia dei Colchoneros. Il Valladolid sfiora l’impresa e passa in vantaggio con Plano, nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto con Correa e Suarez. Successo in rimonta delcontro il Villarma non basta. Il Barcellona vince contro l’Eibar. Betis e Sociedad in Europa League, il Villarin Conferenza League, retrocesse Huesca, Valladolid e Eibar., i...

Advertising

5maggio2002 : Bravissimi @MaxCallegari e @AleIori78 con la Diretta Live della #Liga su @DAZN_IT. Per curiosità per fare il confro… - GiuseLatorraca2 : Oggi chi vince la Liga spagnola? - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Real Valladolid Atletico Madrid streaming, guarda la sfida in diretta: Real Valladolid… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Real Madrid Villarreal streaming, guarda la gara in diretta: Real Madrid Villarreal str… - Calciodiretta24 : Pronostici del 22 maggio 2021: anticipi di Serie A e Liga spagnola -

Ultime Notizie dalla rete : Liga spagnola Lautaro Martinez, futuro a Madrid: l'agente ha visto 2 club L'uruguaiano è ancora indeciso se andar via, verso la MSL o restare ancora nella Liga. In attesa che decisa, la società spagnola si guarda intorno e il 'Toro' è uno dei migliori sul mercato.

Lewandowski nella storia: 41 gol in una stagione, solo Messi e Ronaldo meglio di lui ...stabilendo il record assoluto di gol segnati in una singola stagione in Bundesliga che però vale anche come record anche per tutti i maggiori campionati europei ad eccezione della Liga spagnola. Solo ...

Liga spagnola, il Barcellona pareggia. Per il titolo lotta a Madrid Atletico-Real QUOTIDIANO NAZIONALE Atletico Madrid campione di Spagna: decisivo un gol di Luis Suarez Luis Suarez regala la Liga all’Atletico Madrid con il gol decisivo contro il Valladolid: undicesimo titolo per i Colchoneros Luis Suarez si prende la copertina della vittoria della Liga dell’Atletico ...

El Cholo Simeone è il condottiero di questo Atletico La sua grinta è quella del Cholo. Dietro l’undicesima Liga vinta dall’Atletico Madrid c’è un timoniere: Diego Pablo Simeone. Il Cholo ha guidato i freschi campioni di Spagna ad un’annata da record: 26 ...

L'uruguaiano è ancora indeciso se andar via, verso la MSL o restare ancora nella. In attesa che decisa, la societàsi guarda intorno e il 'Toro' è uno dei migliori sul mercato....stabilendo il record assoluto di gol segnati in una singola stagione in Bundesliga che però vale anche come record anche per tutti i maggiori campionati europei ad eccezione della. Solo ...Luis Suarez regala la Liga all’Atletico Madrid con il gol decisivo contro il Valladolid: undicesimo titolo per i Colchoneros Luis Suarez si prende la copertina della vittoria della Liga dell’Atletico ...La sua grinta è quella del Cholo. Dietro l’undicesima Liga vinta dall’Atletico Madrid c’è un timoniere: Diego Pablo Simeone. Il Cholo ha guidato i freschi campioni di Spagna ad un’annata da record: 26 ...