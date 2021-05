Liga, Real Madrid-Villarreal: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 22 maggio 2021) Ultimo tentativo per assaltare il titolo della Liga spagnola. Voglia di accedere ad una competizione europea, che non sia la Conference League, grazie al piazzamento in campionato. Diversi gli obiettivi stagionale dell’ultimo atto di questo torneo iberico, ma stessa volontà di vincere per centrare il target della vigilia. Ecco le ultime da Real Madrid-VillarReal con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del match. Il Real Madrid deve affondare il Sottomarino Giallo sperando in notizie positive da Valladolid. La compagine guidata da Zinedine Zidane non è artefice del proprio destino: per vincere questo campionato, infatti, ai Blancos serviranno due incroci di risultati. Il VillarReal, galvanizzato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Ultimo tentativo per assaltare il titolo dellaspagnola. Voglia di accedere ad una competizione europea, che non sia la Conference League, grazie al piazzamento in campionato. Diversi gli obiettivi stagionale dell’ultimo atto di questo torneo iberico, ma stessa volontà di vincere per centrare il target della vigilia. Ecco le ultime da-Villarcon le, il pronostico e latv del match. Ildeve affondare il Sottomarino Giallo sperando in notizie positive da Valladolid. La compagine guidata da Zinedine Zidane non è artefice del proprio destino: per vincere questo campionato, infatti, ai Blancos serviranno due incroci di risultati. Il Villar, galvanizzato ...

Advertising

ZZiliani : Non ci crederete ma in #Liga si sta decidendo il titolo con un gol alla #Muntari alla rovescia: nel senso che il ti… - DiMarzio : #RealMadrid, #Zidane in conferenza stampa parla del futuro. E per la panchina dei blancos resta come primo nome que… - ftg_soccer : GOAL! Alianza Lima in Peru Primera Division Alianza Lima 2-0 Alianza Universidad GOAL! Vega Real in Dominican Repub… - Mediagol : #Video #RealMadrid, Zidane sul futuro dei Blancos: 'Parlarne sarebbe una perdita di tempo' - Mediagol : #RealMadrid, Zidane: 'I Blancos possono essere una squadra migliore senza di me' -