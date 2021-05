Liga 2020 2021 | il Real Madrid batte il Villareal | ma non basta Atletico campione

Leggi su sportface

(Di sabato 22 maggio 2021) Ilha sconfitto il Villaper 2-1, grazie alle firme di Yeremi Pino al 19?. Gli uomini in maglia gialla hanno sfiorato l’impresa contro i Blancos a, ma non sono riusciti a ribaltare i pronostici della vigilia. Ugualmente infranti i sogni del: speranze per il titolo nazionale sfumate e rivali di sempre campioni di Spagna, l’. Prestazione non all’altezza dell’appuntamento dei calciatori agli ordini di Zidane, maimente determinati nell’arco dei 90?, sebbene vittoriosi grazie alle prodezze di Benzema e Modric. Primo tempo da incubo degli uomini di Zinedine Zidane, spesso in balìa delle iniziative offensive del club ospite e maimente pericolosi in fase propositiva. Yeremi Pino ha punti ...