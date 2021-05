Liga 2020 2021 | i verdetti | Atletico campione | Betis in Europa League

(Di sabato 22 maggio 2021) Una pallanon si smentisce fino alla fine.Madrid e Real Madrid passano in svantaggio nel giorno decisivo per il titolo contro Valladolid e Villareal. Rimontano entrambe, e soprattutto la squadra di Simeone che vince 2-1 e solleva il trofeo nazionale al termine di un campionato bellissimo. Dopo tre partite, torna a vincere il Barcellona che deve accontentarsi della terza posizione, davanti al Siviglia.per Real Sociedad ementre occhi puntati sul Villareal che in classifica è in zona Conferencema ha ancora una finale dida giocare: se vince, è in Champions. Retrocesse Huesca, Valladolid ed Eibar. TITOLO:MADRID CHAMPIONS ...

Il video del gol di Yeremi Pino, valso il vantaggio del Villareal a Madrid, contro il Real Madrid di Benzema e compagni . Durante l'ultima giornata della/2021, decisiva per i verdetti ufficiali, l'attaccante del Villareal ha superato Courtois con un pallonetto delicato e strepitoso; assist di Gerard Moreno e gol magnifico degli ospiti, ...L'Atletico Madrid è in svantaggio dopo 18 contro il Valladolid nell'ultima, decisiva giornata di/2021. La firma è di Oscar Plano che concretizza un rapidissimo contropiede dei padroni di casa azionato da un tacco di Villa e da un lancio in profondità di Marcos Andre. A tu per tu con ...Liga 2020/2021, i verdetti del campionato: ecco chi va in Champions League, Europa League e Conference League. Quali squadre sono retrocesse ...Al 55’ il momento forse decisivo per l’intera Liga 2020-2021: a Valdebebas, gran cross in area di Caserimo a favorire l’inserimento di Benzema che è bravissimo a trafiggere Rulli con un gran colpo di ...