Lidiya Liberman | protagonista di Maternal | «Mai giudicare una madre»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 22 maggio 2021) Un contrasto all’apparenza insuperabile, lo scontro di due mondi che immaginario comune vorrebbe separati tiene su di sé l’intera struttura narrativa di Maternal, opera prima della regista Maura Delpero. Una suora, Paola, scopre in sé il desiderio di un amore terreno, che non corrisponda al tocco di un uomo, ma alla mano calda di un bambino. Vorrebbe essere madre, provare la gioia di crescere un’altra vita. Ma il rigore e la chiusura dell’ordine religioso cui appartiene non le consentono di veder esaudito il proprio sogno. Paola, nella pellicola interpretata da Lidiya Liberman, attrice e futura potenziale regista («Ho in testa un film e mi piacerebbe anche lavorare al personaggio di Blanche DuBois»), è il cuore pulsante di un film complesso, che ha saputo leggere la maternità con occhi nuovi, mai giudicanti. «Maura ha saputo raccontare tutto questo senza dare voce alle aspettative del pubblico, della gente. Ha raccontato la maternità in modo diretto, un modo che è riflesso di quel che significa essere madre», ha raccontato Liberman, trentacinque anni e tre figli, tra i nove e i due anni, spiegando come «La maternità è una cosa meravigliosa: ti consente di dare la vita ad un altro essere umano, di essere responsabile della sua crescita. È una fortuna enorme, ma comporta un lavoro quotidiano su se stessi. Bisogna essere pronte ad essere madri, bisogna volerlo, avere spirito di sacrificio. Non tutti hanno voglia di farlo e trovo assurdo che, ancora oggi, una donna debba sentirsi inadeguata per questo».