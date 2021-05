Lewandowski pazzesco! Union Berlino in Conference, Werder retrocesso (Di sabato 22 maggio 2021) Con gli ultimi novanta minuti si chiude la stagione di Bundesliga e si delinea la classifica finale che sancisce tutti i verdetti. Il Bayern campione da settimane festeggia il suo campione Robert ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) Con gli ultimi novanta minuti si chiude la stagione di Bundesliga e si delinea la classifica finale che sancisce tutti i verdetti. Il Bayern campione da settimane festeggia il suo campione Robert ...

Advertising

sportli26181512 : Lewandowski pazzesco! Union Berlino in Conference, Werder retrocesso: Accade di tutto nell'ultimo atto di… - _Tomteller_ : Tra l'altro Lewandowski i 41 gol li ha fatti in 29 partite. Pazzesco. - TuttoBundesliga : In sabato pazzesco in #Bundesliga ?? #Lewandowski trova la rete n°40 in stagione ed eguaglia il record di #Müller?? L… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski pazzesco Pazzesco Lewandowski: al 90' batte il record di Müller! Il Werder retrocede dopo 31 anni Intanto Lewandowski, al 90', ha segnato il gol numero 41 del suo campionato: stacca Gerd Müller ed è il migliore di sempre in Bundesliga. Il suo Bayern ha vinto 5 - 2 nel derby bavarese con l'...

Lewandowski pazzesco! Union Berlino in Conference, Werder retrocesso Bundesliga, la classifica Manita Bayern, pazzesco Lewandowski Chiudono con un sonoro 5 - 2 i campiondi del Bayern Monaco contro l'Augusta. Dopo 45' di gioco è già poker bavarese con l'autorete ...

Lewandowski pazzesco! Union Berlino in Conference, Werder retrocesso Corriere dello Sport.it Lewandowski super! Il Werder retrocede, Union Berlino in Conference Ultima giornata di Bundesliga dalle mille emozioni. Il polacco supera Muller firmando il sigillo numero 41, berlinesi in Europa al 92', beffato il Borussia M: Colonia al playout ...

Leggenda Lewandowski, 40 gol in una sola Bundesliga: eguagliato lo storico record di Muller Ennesimo capolavoro di Robert Lewandowski, capace di segnare contro il Friburgo il gol numero 40 in questa Bundesliga, arrampicandosi lì dove solo Gerd Muller era riuscito ad arrivare. Una cifra pazze ...

Intanto, al 90', ha segnato il gol numero 41 del suo campionato: stacca Gerd Müller ed è il migliore di sempre in Bundesliga. Il suo Bayern ha vinto 5 - 2 nel derby bavarese con l'...Bundesliga, la classifica Manita Bayern,Chiudono con un sonoro 5 - 2 i campiondi del Bayern Monaco contro l'Augusta. Dopo 45' di gioco è già poker bavarese con l'autorete ...Ultima giornata di Bundesliga dalle mille emozioni. Il polacco supera Muller firmando il sigillo numero 41, berlinesi in Europa al 92', beffato il Borussia M: Colonia al playout ...Ennesimo capolavoro di Robert Lewandowski, capace di segnare contro il Friburgo il gol numero 40 in questa Bundesliga, arrampicandosi lì dove solo Gerd Muller era riuscito ad arrivare. Una cifra pazze ...