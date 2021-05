Lewandowski: «Non ho parole per quanto fatto, ringrazio i miei compagni» (Di sabato 22 maggio 2021) Robert Lewandowski oggi ha segnato il 41° gol in Bundesliga, superando così il record di Gerd Muller: le parole del polacco Robert Lewandowski oggi ha segnato il 41° gol in Bundesliga, superando così il record stabilito da Gerd Muller. Queste le parole del polacco. «Non ho parole per quanto fatto. Ho provato a segnare per 90 minuti, ho provato di tutto e ci sono riuscito solo al novantesimo. Sono molto felice. Ho visto che Sané stava per tirare quindi ho solo anticipato per andare sulla respinta. Volevo fare gol prima, ovviamente, ma sapevo che ad un certo punto sarebbe arrivata l’occasione. ringrazio i miei compagni che hanno provato in ogni modo a farmi segnare. Non ero arrabbiato, ero un po’ deluso perché non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Robertoggi ha segnato il 41° gol in Bundesliga, superando così il record di Gerd Muller: ledel polacco Robertoggi ha segnato il 41° gol in Bundesliga, superando così il record stabilito da Gerd Muller. Queste ledel polacco. «Non hoper. Ho provato a segnare per 90 minuti, ho provato di tutto e ci sono riuscito solo al novantesimo. Sono molto felice. Ho visto che Sané stava per tirare quindi ho solo anticipato per andare sulla respinta. Volevo fare gol prima, ovviamente, ma sapevo che ad un certo punto sarebbe arrivata l’occasione.che hanno provato in ogni modo a farmi segnare. Non ero arrabbiato, ero un po’ deluso perché non ...

