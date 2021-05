Lewandowski | “Mi sento come in un film di fantascenza | non riuscivo a segnare”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 22 maggio 2021) Robertha parlato dopo il gol dei record segnato contro l’Augsburg, il numero 41 per lui in Bundesliga superando Gerd Muller. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport Deutschland: “Mise fossi in undi fantascienza. Sono rimasto senza parole. Per 90 minuti ho provato ama non ci sono riuscito, poi ci sono arrivato all’ultimo minuto. C’era suspense fino all’ultimo secondo. Ho visto Leroy (Sané ndr) tirare, ci ho creduto e fortunatamente ha funzionato scavalcando il portiere avversario. È stata dura anche per me, ma mi aspettavo una situazionequesta. Sono grato alla mia squadra che ha fatto di tutto per aiutarmi aquesto gol. Dedico il gol e il mio record a mia mamma che festeggia il suo compleanno e a mister ...