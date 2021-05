Levante | il nuovo singolo “Dall’alba al tramonto” anticipa l’uscita del suo terzo romanzo VIDEO

(Di sabato 22 maggio 2021) Negli ultimi anni siamo stati abituati ad avere un ampio preavviso rispetto a quelle che sono le novità musicali. C’è però ancora chi ama distinguersi da questo modus operandi, sfruttando tutti i benefici che l’effetto sorpresa di una nuova release può portare. Questo è il caso di, al secolo Claudia Lagona, cantautrice siciliana nonché vero e proprio punto di riferimento per moltissime giovani artiste. Poche ore fa è infatti uscito il suo, intitolatoal. Questo è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale e in heavy rotation sulle emittenti radiofoniche nazionali. Ilbrano di, come desumibile dal titolo, vuole mettere in risalto il concetto dei poli opposti, soprattutto intesi come fine e come ...

GDS_it : Il ritorno in #musica della siciliana #Levante: ecco il nuovo #videoclip 'Dall’alba al tramonto'… - SicilyMag : Pubblicato alla mezzanotte tra il 20 e il 21 maggio il nuovo singolo di #Levante una ballad ipnotica riflessione in… - timidelunee : RT @WARNERMUSICIT: 'Lo sai che nella fine ci son tanti inizi da inventare?' Il nuovo brano di @levantecanta 'Dall'alba al tramonto' da ogg… - Tele_Nicosia : Levante, esce il nuovo singolo “Dall’alba al tramonto” - ladysilviait : LEVANTE “Dall’alba al tramonto” a sorpresa, il nuovo brano -

