L' Eurovision Contest è dei Maneskin | sfidata pure la censura | il titolo che mancava da 31 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) In un'atmosfera che sapeva di Mondiali di calcio 2006, itrionfano all'Song2021. La loro “Zitti e Buoni” è stata portata al successo dal pubblico dei 26 Paesi partecipanti, che hanno ribaltato il verdetto della giuria di qualità, per la quale l'Italia era “soltanto” quarta, alle spalle di Svizzera, Francia e Malta. Non capitava dal 1990, dai tempi di Toto Cutugno: dopo 31è arrivata la vittoria dei, che ha riscattato anche il secondo posto di Mahmood nel 2019. La rock band italiana ha dominato il televoto, assicurandosi il più alto numero di punti attribuito e chiudendo la competizione in cima alla classifica: una gioia immensa innanzitutto per loro, che stanno vivendo un 2021 magico. Al Festival di Sanremo si erano infatti imposti con merito, ...