Lettini in spiaggia, montagna, piscina, cinema, teatro, estetiste e parrucchiere, ristoranti e sale slot: attenzione a date e nuove regole (Di sabato 22 maggio 2021) A grandi passi verso le prossime riaperture. Dopo lo spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23, dal 7 giugno, secondo il cronoprogramma, si potrà uscire di casa fino a mezzanotte per poi eliminare ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 22 maggio 2021) A grandi passi verso le prossime riaperture. Dopo lo spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23, dal 7 giugno, secondo il cronoprogramma, si potrà uscire di casa fino a mezzanotte per poi eliminare ...

Advertising

_NonDirmelo_ : @neverajoy17 @AntonySantero Sono giusto 10 km di spiaggia devo solo prenotare i lettini allo stabilimento ?????? - Pirata1899 : @martasospesa Lo step da vecchi è quando preferisci la spiaggia con lettini e ombrellone alla spiaggia libera. Tipo me. - Biancanevermind : @linoge80 No ma per quello ok, ma mi innervosisce come è stato gestito tutto. Ripeto: avevo le guardie alle calcagn… - AntonioFaleo53 : @AlessioParodi6 Fosse solo per il clima per non parlare dei prezzi esagerati per andare in spiaggia ( 4 lettini e u… -