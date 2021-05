Letta, si dice tasse si legge proporzionale (Di sabato 22 maggio 2021) Il giorno dopo la sua proposta di introdurre una tassa di successione a partire da patrimoni sopra il milione di euro, il segretario del Pd ha continuato ad attaccare a testa bassa. "Non mollo, è una ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Il giorno dopo la sua proposta di introdurre una tassa di successione a partire da patrimoni sopra il milione di euro, il segretario del Pd ha continuato ad attaccare a testa bassa. "Non mollo, è una ...

Advertising

ilriformista : L’ “affascinante avventura” – così la definirono Letta e Conte al loro primo incontro due mesi fa – è già finita (d… - cronacadiroma : #Letta vuole la #patrimoniale, #Zingaretti dice sì #Draghi frena tutto! #Pd #Covid_19 - Ninabazz3 : RT @francescagraz1: Letta non sa più cosa inventarsi per avere l'attenzione dei media e prendere like sui social. Si occupi dei tanti probl… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Letta non sa più cosa inventarsi per avere l'attenzione dei media e prendere like sui social. Si occupi dei tanti probl… - assaloni : RT @MT_Meli_: Aggiornamento dal mondo delle vedove di Conte: i 5 Stelle stanno implodendo, e hanno perso 10mila iscritti; Letta non ne azze… -