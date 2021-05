L'Eredità, il nuovo campione Massimiliano cade dalla culla: 'Zitti e buoni' (Di sabato 22 maggio 2021) Ha regalato divertimento, risate e tante emozioni la puntata de L'Eredità andata in onda su Rai 1 il 22 maggio. Questa volta Flavio Insinna ha accolto nella famiglia del suo game show un nuovo campione di nome Massimiliano. Marta, invece, è riuscita ad arrivare al Triello, garantendosi la possibilità di poter continuare ad essere presente nel programma. L'Eredità, arriva il nuovo campione Massimiliano Dopo aver superato il Parolone, hanno avuto accesso al Triello ben tre concorrenti. Oltre al volto conosciuto Marta, erano presenti anche Massimiliano e Dalila, i medesimi nomi della puntata del 21 maggio! Poco prima di dare inizio alla Ghigliottina, Flavio Insinna ci ha tenuto a ricordare al pubblico da casa, l'appuntamento con ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 maggio 2021) Ha regalato divertimento, risate e tante emozioni la puntata de L'andata in onda su Rai 1 il 22 maggio. Questa volta Flavio Insinna ha accolto nella famiglia del suo game show undi nome. Marta, invece, è riuscita ad arrivare al Triello, garantendosi la possibilità di poter continuare ad essere presente nel programma. L', arriva ilDopo aver superato il Parolone, hanno avuto accesso al Triello ben tre concorrenti. Oltre al volto conosciuto Marta, erano presenti anchee Dalila, i medesimi nomi della puntata del 21 maggio! Poco prima di dare inizio alla Ghigliottina, Flavio Insinna ci ha tenuto a ricordare al pubblico da casa, l'appuntamento con ...

