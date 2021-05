Leftover women | le donne cinesi “da scartare”

(Di sabato 22 maggio 2021) Un brillante strumento di denuncia, quello del documentario. Inledella Cina sono ritratte nei loro percossi di successo senza però tralasciare il termine con i quale vengono etichettate: Sheng nuo. Termine che le identifica come dei veri e propri “avanzi” da: cosa sono le “Sheng nu”? Insi approfondisce la questione dello stigma da “Sheng nu” sulle. Le Sheng nu sono leche hanno superato i 27 anni ma non sono ancora sposate. Il termine è stato coniato nel 2007 da un’organizzazione governativa responsabile della protezione e della promozione dei diritti e delle politiche delle. Le Sheng nu ...

Nel documentario, prodotto da Lens Feature, si parla del tema in questione attraverso le vite di tre donne cinesi di successo . Le protagoniste sono Qiu Hua Mei (un avvocato di 34 ...