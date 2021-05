Leclerc: 'Pole fantastica, ma il muro ha tolto un po' di gioia'. Giovinazzi: 'Gran tempo' (Di sabato 22 maggio 2021) Charles Leclerc è felice per la Pole position conquistata a Montecarlo con la Ferrari dopo essere però andato a sbattere nel finale, con esposizione della bandiera rossa e conseguente interruzione ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) Charlesè felice per laposition conquistata a Montecarlo con la Ferrari dopo essere però andato a sbattere nel finale, con esposizione della bandiera rossa e conseguente interruzione ...

