Lecce, Corini out: la dirigenza ha preso la decisione dopo il ko contro il Venezia (Di sabato 22 maggio 2021) Eugenio Corini out.VIDEO Lecce-Venezia, veneti in finale playoff: Mancosu sbaglia il match point. Il film della garaDecisiva l'eliminazione rimediata dalla compagine salentina per mano del Venezia di Zanetti. Inspiegabilmente il Lecce ha avuto un crollo nell'ultima parte della corrente stagione agonistica. La banda guidata dall'ex capitano del Palermo si trovava in piena promozione diretta a tre giornate dal termine con un vantaggio di ben quattro punti sulla Salernitana. La rosa di Castori è riuscita successivamente ad agguantare la Serie A reo calo della formazione salentina.Salernitana, Castori: “Ammazzo i miei giocatori, però vinco. Io in A col calcio di Guardiola e Klopp”Il confronto avvenuto tra la dirigenza e Corini sembra non aver lasciato spazio a dubbi o ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Eugenioout.VIDEO, veneti in finale playoff: Mancosu sbaglia il match point. Il film della garaDecisiva l'eliminazione rimediata dalla compagine salentina per mano deldi Zanetti. Inspiegabilmente ilha avuto un crollo nell'ultima parte della corrente stagione agonistica. La banda guidata dall'ex capitano del Palermo si trovava in piena promozione diretta a tre giornate dal termine con un vantaggio di ben quattro punti sulla Salernitana. La rosa di Castori è riuscita successivamente ad agguantare la Serie A reo calo della formazione salentina.Salernitana, Castori: “Ammazzo i miei giocatori, però vinco. Io in A col calcio di Guardiola e Klopp”Il confronto avvenuto tra lasembra non aver lasciato spazio a dubbi o ...

