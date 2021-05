Le ville venete aprono i cancelli al pubblico | una giornata di arte e cultura

Advertising

Domenica 23 maggio si terrà sulla nostra provincia di Verona 'Giornata in villa veneta'. Leaprono i propri cancelli al pubblico , per una giornata all'aria aperta ma soprattutto di arte e cultura. Domenica 23 maggio, si terrà infatti 'Giornata in villa veneta' , con visite ...ROVIGO - Alla presenza del presidente del Cur (Consorzio Università di Rovigo) Diego Crivellari e del suo Vicepresidente Paolo Avezzù e del presidente Vivea (Associazionedell'Adige) Architetto Angelo Grella , il Consorzio Università Rovigo e l'Associazionedell'Adige hanno stipulato un Protocollo d'intesa per avviare una collaborazione ...Domenica 23 maggio si terrà sulla nostra provincia di Verona "Giornata in villa veneta": le ville aprono i cancelli al pubblico.Venezia, 22 Maggio 2021 - Prosegue la discesa dei dati sulla diffusione del Covid-19 in Veneto. 4 i nuovi decessi, che sommati al totale di ieri fanno salire il numero delle vittime a 11.525 dall'iniz ...