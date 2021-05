Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Udinese

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 22 maggio 2021) Alle 15.00 domani a San Siro è il giorno dell’che alzerà al cielo il titolo di campioni d’Italia. Contro ci sarà unche vorrà togliersi la soddisfazione di chiudere bene in casa dei freschi campioni. In casa, tanti i cambi per Conte. Barella sarà in panchina per godersi la festa, ma non giocherà dopo l’operazione al setto nasale così come gli squalificati Brozovic e Darmian e gli infortunati Sanchez e Kolarov. In porta Handanovic, possibile chance per Ranocchia, D’Ambrosio, Vecino, Sensi e Pinamonti. In casanon recupera nemmeno Nuytinck. In avanti Okaka sostenuto da Pereyra, dietro Zeegelaar dovrebbe completare la difesa con Becao e Bonifazi. Stryger Larsen in vantaggio nel ballottaggio con Ouwejan. Queste le...