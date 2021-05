Le parole della settimana | anticipazioni e ospiti di oggi | 22 maggio

(Di sabato 22 maggio 2021) Questa sera, sabato 222021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Lein onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi dinoti e non, sarà in studio Mario Tozzi, divulgatore scientifico e conduttore di Sapiens su Rai3, Stefano Massini, attore e autore del libro “Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio”, Corrado Augias con la sua rubrica “La Posta di Augias” e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzionepandemia. Tra i partecipantipuntata di stasera de Leanche la musicista italo-turco Francesco Taskayali, che suonerà il suo pianoforte “nei luoghi più dolorosi ...

