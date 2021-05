Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “Stagione estenuante, rammarico per la Champions. Immobile? Non sarà della gara” (Di sabato 22 maggio 2021) "Praticamente ne abbiamo fatte due in una, è stato estenuante e complicato per tutti. Post Covid molto impegnativa. C’è il rammarico della Champions, ma siamo in Europa per il quinto anno consecutivo e per me è una Stagione positiva".Guarda il bicchiere mezzo pieno il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi che, intervenuto ai microfoni di "Lazio Style Channel" alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, si è soffermato a parlare del prossimo impegno che attenderà la sua squadra. L'allenatore, in vista dell'ultimo turno di campionato, ha tracciato un bilancio della Stagione della Lazio non nascondendo il proprio rammarico per la mancata qualificazione ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) "Praticamente ne abbiamo fatte due in una, è statoe complicato per tutti. Post Covid molto impegnativa. C’è il, ma siamo in Europa per il quinto anno consecutivo e per me è unapositiva".Guarda il bicchiere mezzo pieno il tecnico biancoceleste Simoneche, intervenuto ai microfoni di "Style Channel" alla vigiliasfida contro il, si è soffermato a parlare del prossimo impegno che attenderà la sua squadra. L'allenatore, in vista dell'ultimo turno di campionato, ha tracciato un bilancionon nascondendo il proprioper la mancata qualificazione ...

