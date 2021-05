Lavori a Porta San Giacomo: deviazione pedonale per le Mure Venete (Di sabato 22 maggio 2021) Sono iniziati i Lavori per l’abbattimento dell’ultima barriera architettonica dell’anello delle Mura di Bergamo, con la sostituzione della scala – realizzata nel Novecento – che si trova a lato di Porta San Giacomo con una rampa che sarà percorribile da disabili e carrozzine. Per consentire i Lavori, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Insieme al cantiere è, quindi, attiva la deviazione pedonale provvisoria da Città Bassa a Colle Aperto (e viceversa), se si vuole proseguire lungo il percorso delle Mura Venete. Per, infatti, “scavalcare” il cantiere sarà obbligatorio transitare da via San Lorenzino e via Simone Mayr. E ci saranno dei semafori provvisori lungo tutto il periodo di svolgimento del cantiere. Rimarrà comunque possibile transitare dalla ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 maggio 2021) Sono iniziati iper l’abbattimento dell’ultima barriera architettonica dell’anello delle Mura di Bergamo, con la sostituzione della scala – realizzata nel Novecento – che si trova a lato diSancon una rampa che sarà percorribile da disabili e carrozzine. Per consentire i, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Insieme al cantiere è, quindi, attiva laprovvisoria da Città Bassa a Colle Aperto (e viceversa), se si vuole proseguire lungo il percorso delle Mura. Per, infatti, “scavalcare” il cantiere sarà obbligatorio transitare da via San Lorenzino e via Simone Mayr. E ci saranno dei semafori provvisori lungo tutto il periodo di svolgimento del cantiere. Rimarrà comunque possibile transitare dalla ...

