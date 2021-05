Laura Pertici | chi è la moglie di Gabriele Corsi?

Leggi su puglia24news

(Di sabato 22 maggio 2021), di professione giornalista, è da molti anni la consorte del conduttore, comico e attore. Ha legato il proprio nome al mondo del giornalismo., come il marito è nata e cresciuta a Roma dove si è laureata in Lingue e Letterature straniere presso l‘Università La Sapienza. Dopo aver lavorato a Firenze, dal 2018 è caporedattore generale della testata La Repubblica, mentre in passato è stata vice direttore del Gruppo Editoriale Gedi.ha sposatonel 2002, e con lui ha creato una famiglia: sono infatti nati Margherita e Leonardo, oggi adolescenti, e tutti insieme vivono nella capitale. L'articolo proviene da Puglia24News.it.