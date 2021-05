L’attesa per Friends: The Reunion è finita: il 27 maggio arriva anche in Italia (Di sabato 22 maggio 2021) L’attesa per tutti i fan è quasi finita: il 27 maggio sugli schermi Usa va in onda Friends: The Reunion. La fortunata serie tv dopo 26 anni dalla prima puntata torna sugli schermi americani con il suo cast originale. Il trailer del ritorno di Friends Ieri è stato diffuso il trailer del nuovo episodio dal quale si possono intuire gli sviluppi della storia e anche la presenza di diversi personaggi “cameo” che andranno a impreziosire il plot. Tra questi, Friends: The Reunion vedrà alternarsi sul palco David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cara Delevingne, Lady Gaga, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai. Ad accoglierli gli storici protagonisti della serie cult: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021)per tutti i fan è quasi: il 27sugli schermi Usa va in onda: The. La fortunata serie tv dopo 26 anni dalla prima puntata torna sugli schermi americani con il suo cast originale. Il trailer del ritorno diIeri è stato diffuso il trailer del nuovo episodio dal quale si possono intuire gli sviluppi della storia ela presenza di diversi personaggi “cameo” che andranno a impreziosire il plot. Tra questi,: Thevedrà alternarsi sul palco David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cara Delevingne, Lady Gaga, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai. Ad accoglierli gli storici protagonisti della serie cult: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer ...

