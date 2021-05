Lady Gaga: «Stuprata a 19 anni e abbandonata per strada. Ero incinta» (Di sabato 22 maggio 2021) Lady Gaga shock. La popstar americana – all’anagrafe Stefani Germanotta – è tornata a parlare dello stupro subìto quando aveva soltanto 19 anni, aggiungendo nuovi drammatici particolari: durante la nuova docuserie del principe Harry e Oprah Winfrey sulla salute mentale, infatti, l’artista ha raccontato di essere stata ricattata – e violentata – all’inizio della sua carriera da un produttore musicale. Leggi su vanityfair (Di sabato 22 maggio 2021) Lady Gaga shock. La popstar americana – all’anagrafe Stefani Germanotta – è tornata a parlare dello stupro subìto quando aveva soltanto 19 anni, aggiungendo nuovi drammatici particolari: durante la nuova docuserie del principe Harry e Oprah Winfrey sulla salute mentale, infatti, l’artista ha raccontato di essere stata ricattata – e violentata – all’inizio della sua carriera da un produttore musicale.

