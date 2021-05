Lady Gaga: rimasta incinta dopo lo stupro (Di sabato 22 maggio 2021) La protagonista del primo episodio della serie tv condotta da Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”, è stata Lady Gaga. La cantante, però, ha sconvolto tutti con delle rivelazioni inedite e molto dolorose: a 19 anni è stata violentata ed è rimasta incinta. The Me You Can’t See è il nuovo programma di Oprah Winfrey per AppleTv. La popolare conduttrice ha intervistato variArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 22 maggio 2021) La protagonista del primo episodio della serie tv condotta da Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”, è stata. La cantante, però, ha sconvolto tutti con delle rivelazioni inedite e molto dolorose: a 19 anni è stata violentata ed è. The Me You Can’t See è il nuovo programma di Oprah Winfrey per AppleTv. La popolare conduttrice ha intervistato variArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Agenzia_Ansa : Lady Gaga shock: stuprata e incinta a 19 anni. La star del pop ha rivelato di essere stata violentata da un produtt… - zazoomblog : Lady Gaga: «Stuprata a 19 anni e abbandonata per strada. Ero incinta» - #Gaga: #«Stuprata #abbandonata - iamhereforgaga : RT @LMonstersITA: OPERATION BORN THIS WAY La versione standard Born This Way di Lady Gaga è a 5.99 su iTunes Italia - peterkama : lady gaga e la violenza a 19 anni : una nube nera che mi segue #corsera - TomellisW : RT @IgorPagano46: @rtl1025 Mah... Fa male leggere queste cose... Un grande abbraccio a Lady GaGa e a tutte le donne vittime di abusi! Quest… -