Lady Diana | Martin Bashir si scusa con William e Harry | “Non volevo farle del male”

Martin Bashir, l'ormai ex giornalista della Bbc accusato di avere ottenuto con l'inganno la celebre intervista del 1995 a Lady Diana, si scusa con i principi William e Harry, figli della scomparsa principessa del Galles. In un'intervista al Sunday Times, nella sua prima uscita pubblica dopo essere caduto in disgrazia, Bashir si dice "profondamente dispiaciuto". E tuttavia, Bashir non ammette le responsabilità che invece vengono attribuite a lui e ai dirigenti della Bbc dell'epoca dall'inchiesta dell'ex giudice Lord Dyson, pubblicata questa settimana. "Non ho mai voluto fare del male a Diana in alcun modo e non credo che di averlo fatto", afferma il giornalista, che la scorsa settimana ha annunciato le dimissioni dalla Bbc per motivi di salute.

