La verifica WhatsApp con chiamata veloce è la prossima novità del servizio (Di sabato 22 maggio 2021) La classica verifica WhatsApp con la ricezione del messaggio per l’attivazione del servizio su un nuovo telefono sta per essere affiancata da una nuova modalità per compiere la stessa azione. Si tratta delle flash calls ovvero delle chiamate veloci che di certo semplificheranno la vita degli utenti in un determinato momento. Attualmente, quando si effettua una verifica WhatsApp del proprio numero, ad esempio dopo l’attivazione di un nuovo dispositivo o ancora al primo utilizzo dell’applicazione di messaggistica, il servizio invia un SMS con un codice univoco e personale che deve essere inserito in un’apposita schermata in app. Questo tipo di procedura permette di attivare proprio il servizio nel rispetto dei massimi standard di sicurezza. La novità ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 maggio 2021) La classicacon la ricezione del messaggio per l’attivazione delsu un nuovo telefono sta per essere affiancata da una nuova modalità per compiere la stessa azione. Si tratta delle flash calls ovvero delle chiamate veloci che di certo semplificheranno la vita degli utenti in un determinato momento. Attualmente, quando si effettua unadel proprio numero, ad esempio dopo l’attivazione di un nuovo dispositivo o ancora al primo utilizzo dell’applicazione di messaggistica, ilinvia un SMS con un codice univoco e personale che deve essere inserito in un’apposita schermata in app. Questo tipo di procedura permette di attivare proprio ilnel rispetto dei massimi standard di sicurezza. La...

