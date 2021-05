La tregua per Gaza è solo il primo passo: il lavoro della diplomazia comincia adesso (Di sabato 22 maggio 2021) La tregua per Gaza, se regge, è solo un primo passo. Sbaglia il governo israeliano se crede di convincere l’opinione pubblica che tutta la vicenda si riduca a un duello con Hamas. Va rilanciato il negoziato tra israeliani e palestinesi con un obiettivo chiaro: dare vita ad uno stato palestinese che viva in pace accanto allo stato d’Israele. E’ questa la bussola della Santa Sede. Perché il lavoro della diplomazia internazionale comincia appena adesso. Papa Francesco ha incontrato venerdì un gruppo di ambasciatori venuti a presentare le credenziali e ha espresso l’auspicio che “israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono”. Francesco invita le parti ad essere “pazienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Laper, se regge, èun. Sbaglia il governo israeliano se crede di convincere l’opinione pubblica che tutta la vicenda si riduca a un duello con Hamas. Va rilanciato il negoziato tra israeliani e palestinesi con un obiettivo chiaro: dare vita ad uno stato palestinese che viva in pace accanto allo stato d’Israele. E’ questa la bussolaSanta Sede. Perché ilinternazionaleappena. Papa Francesco ha incontrato venerdì un gruppo di ambasciatori venuti a presentare le credenziali e ha espresso l’auspicio che “israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono”. Francesco invita le parti ad essere “pazienti ...

RaiNews : Nessun cambiamento nell'impegno Usa alla sicurezza di #Israele spiega il presidente Biden che fa appello alla comun… - Agenzia_Ansa : Un cessate il fuoco è 'imminente' e potrebbe arrivare in 24 ore. Lo affermano funzionari di Hamas con la Cnn. Il pr… - FalluccaMarco : RT @remocontro_it: Biden pressato chiede finalmente un tregua. Scontri e vittime in Cisgiordania. Ancora razzi. Netanyahu vuole la vittoria… - mistermeo : RT @Tg3web: 'Israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di giu… - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Israele #Palestina Migliaia di persone sono scese in piazza per celebrare la tregua tra Israele e Hamas -